°ÂÁ´À¤È¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¡ª¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ÖCBD¡×
¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÖCBD¡×¤ÎÍ½ÌóÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡²þÀµ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿°ÂÁ´À¤È¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¿åÍÏÀ¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥·¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ÖCBD¡×
Í½ÌóÀè¹ÔÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)
³«È¯¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
ÈÎÇä·Á¼°¡§Í½ÌóÀè¹ÔÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖCBD¡×¤Ï¡¢ÂåÉ½¼«¤é¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê3Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¥·¥Ë¥¢¤ä¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¸þ¤±¤Î·ò¹¯¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯12·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçËã¼èÄùË¡µÚ¤ÓËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜCBDÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£
À®Ê¬Æâ¤Ë»ÄÂ¸¤¹¤ëTHC¡Ê¹âÍÈÀ®Ê¬¡Ë¤ÎÃÍ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡¢°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤Ë¡µ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿°ÂÁ´À¤È¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖCBD¡×¡£
¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦Êý¤ä¡¢¿·¤·¤¤·ò¹¯½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤ËÃíÌÜ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ÖCBD¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post °ÂÁ´À¤È¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¡ª¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ÖCBD¡× appeared first on Dtimes.