¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡ÖÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¹¤¬¤ëÇß¤·¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢°ìÂÁá¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë2ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡ÖÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü(²Ð) Á´¹ñÈ¯Çä
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÃãÀÁ¤±¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖÌ£¤´¤Î¤ß¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ê¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£
ÆâÍÆÎÌ¡§40g
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§5¥«·î
Çß¤·¤½É÷Ì£¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä²Û»Ò¤äÊÆ²Û¡¢¾®µû¤Ê¤É5¼ïÎà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Çß¤·¤½¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤ªÃãÀÁ¤±¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1ÂÞ¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¿©¤Ù¤¤ê¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH
ÆâÍÆÎÌ¡§24g
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§9¥«·î
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¢¤²¤¿¤ª¤«¤¤òÆî¹âÇß²Ì½ÁÆþ¤ê¤Î¾ßÌý¤À¤ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¤·¤½¤ÎÍÕÊ´Ëö¤äÇßÆùÊ´Ëö¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÎÇß¤·¤½Ì£¤È¡¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤Çß¤Î»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡ÖÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
