¡ÖÉâµ¤¡¦DV¤·¤¿¤é500Ëü±ßÊ§¤¨¡×·ëº§Á°Äó¤ÎÃË½÷¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¡È¹ç°Õ½ñ¡É¤ÏÍ¸ú¡©¡ÈÉâµ¤ÃË¡É¤Î°Ö¼ÕÎÁÇ§¤á¤¿È½·è¤ÎÍýÍ³
Éâµ¤¤äDV¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï500Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¨¡½¡½¡½¡£
·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸òºÝÁê¼ê¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö¹ç°Õ½ñ¡×¤¬ÇË¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤¬¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤òÄóÁÊ¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤òÀÁµá¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÈï¹ð¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê°Ö¼ÕÎÁ¤òµá¤á¤¿¡È¹ç°Õ½ñ¡É¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸òºÝ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ëÌÜÅª¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
·ëº§Á°¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡ÈÌóÂ«¡É¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡Ä¡£°ì»þ¤Ï·ëº§¤òÌóÂ«¤·¤¿ÃË½÷¤¬Ë¡Äî¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¡£
Æ±µï³«»Ï¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ýÏÀ¡Ä
¸¶¹ð¤Îº´Æ£¿¿Íý¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÏÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¸µÉ×¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£Èï¹ð¤ÎÅÄÃæ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È2022Ç¯10·îº¢¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢11·îº¢¤«¤é¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
2¿Í¤Ï·ëº§¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¿¿Íý¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ±µï¤ò³«»Ï¡£12·î¤Ë¤Ï¡¢¿¿Íý¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ò°ì¤µ¤ó¤Î¿Æ¤Ë¡Ö·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸òºÝ³«»ÏÁá¡¹¤Ë¿Æ¤Ø¤Î°§»¢¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ë¸òºÝ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÇ¯Ëöº¢¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ2¿Í¤Ï¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤¬¿¿Íý¤µ¤ó¤Î¶»¤°¤é¤ä¼ó¤ò¤Ä¤«¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ±¤¸º¢¡¢¿¿Íý¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¡£ÆþÀÒ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ËÎ®»º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
2023Ç¯2·îº¢¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÔÄç¤äË½ÎÏ¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë500Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¹ç°Õ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢º§°ùÆÏ¤È¤È¤â¤Ë¿¿Íý¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ñÌÌ¤Ï¸å¤Ë¿¿Íý¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË´þ¤µ¤ì¤ë¡£
5·î¤ËºÆÅÙ¡¢¡Ö·ÀÌó½ñ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¡¢ÁÐÊý¤¬½ðÌ¾²¡°õ¤·¤¿¡£¹ç°Õ½ñ¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁê¼ê¤Ë500Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤òÊ§¤¦¡×¡ÖDV¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁê¼ê¤Ë500Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤òÊ§¤¦¡×¡Ö·ò°ì¤µ¤ó¤¬¿¿Íý¤µ¤ó¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï500Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ò¿¿Íý¤µ¤ó¤ËÊ§¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¾ò¹à¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¡È¹ç°Õ½ñ¡ÉºîÀ®¸å¡¢²Æº¢¤Ë¤«¤±¤Æ2¿Í¤Ï¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿Íý¤µ¤ó¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ£¿ô²ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¸òºÝºÆ³«¤â¡¢ÉÔÄçµ¿ÏÇÉâ¾å¡Ä
2¿Í¤Ï8·î¤ËÆ±µï¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤â¿¿Íý¤µ¤óÂð¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎË½ÎÏ¤ò¼Õºá¤·¡¢¸òºÝ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ10·î¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡ÖMIKI¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷À¤«¤é¡¢¡ÖSEX¤·¤Æ¤«¤é²»¿®ÉÔÄÌ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¼«¿®¤Ê¤¯¤¹¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢ÉÔÄçµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï11·îº¢¤ËºÆ¤Ó¸òºÝ¡¦Æ±µï¤ò²ò¾Ã¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯1·î¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¿¿Íý¤µ¤ó¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¡¦¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶¹ð¤Ï¡Ö¹ç°Õ½ñ°ãÈ¿¡×¤Ç°Ö¼ÕÎÁÀÁµá
¸¶¹ð¤Î¿¿Íý¤µ¤ó¤Ï¡¢2¿Í¤Ï²áµî¤Ë¡ÖÉÔÄç¤äË½ÎÏ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï500Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ë½ÎÏ¤ÈÉÔÄç¤ÎÁÐÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤¿¡£
¿¿Íý¤µ¤ó¤Ï¡¢¸òºÝÅö½é¤«¤é·ò°ì¤µ¤ó¤¬·ÑÂ³Åª¤ËË½ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯½ý³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖMIKI¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤È¤ÎÉÔÄç¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤é¤Ï¹ç°Õ½ñ¤Î¾ò¹à¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤Îº¬µò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¹ç°Õ½ñ¤ÎÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖË½ÎÏ¤äÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ï¿¿°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤â¡ÖÉÔÅö¤Ë¹â³Û¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤·¡¢¡Ö¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤·¤ÆÌµ¸ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ËÜÍè¡¢¹ç°Õ½ñ¤Ë½¾¤¨¤Ð¹ç·×1000Ëü±ß¡ÊÉÔÄç500Ëü±ß¡ÜË½ÎÏ500Ëü±ß¡Ë¤ÎÀÁµá¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ100Ëü±ß¤òµá¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤¬Æ±µïÃæ¤Ë¿¿Íý¤µ¤óÂð¤ÎÊÉ¤Ë·ê¤ò³«¤±¡¢¸¼´Ø¥É¥¢¤Ë±ú¤ß¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¤È¤â¼çÄ¥¡£¿¿Íý¤µ¤ó¤ÏÄÂ¼Ú¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Âàµî»þ¤Ë²È¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¶¾õ²óÉüµÁÌ³¤òÉé¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â»½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¤ÍýÈñÍÑ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Äó½Ð¤µ¤ì¤¿½¤ÍýÈñÍÑ¤Î¸«ÀÑ³Û¤Ï62Ëü2000±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿Íý¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ40Ëü±ß¤òÀÁµá¡£°Ö¼ÕÎÁ¤Î100Ëü±ß¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·×140Ëü±ß¤¬·ò°ì¤µ¤ó¤Ø¤ÎÀÁµá³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¤Ï¹çÍýÀ¤Î·çÇ¡¤ò¼çÄ¥
°ìÊý¡¢Èï¹ð¤Î·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ç°Õ½ñ¤Ï¸òºÝ¤ò±ßËþ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤òÉé¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµ¸ú¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸òºÝ¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾Íè¤Î·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¹ç°Õ½ñ¤â²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â500Ëü±ß¤È¤¤¤¦³Û¤ÏÃø¤·¤¯ÉÔÁêÅö¤Ë²áÂç¤Ê°ãÌó¶â¤Ç¡¢¹çÍýÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖMIKI¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸òºÝ²ò¾Ã¸å¤Î¤¿¤áÉÔÄç¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤º¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢ÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÈÝÇ§¤·¤¿¡£
Ë½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯Ç¯Ëöº¢¤ÎË½¹Ô¤Ê¤É°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊË½¹Ô¤ÏÈÝÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¤ÍýÈñÍÑ¤Î¸«ÀÑ¤ê¤Ï¹çÍýÀ¤Ë·ç¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶¹ð¡¦¿¿Íý¤µ¤ó¤ÏÂàµî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÂ»³²¤Ï¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡Ä
ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡¢¸òºÝ¤òÂ³¤±¤ëÌÜÅª¤ÇË½ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÉÔÄç¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÁê¸ß¤ËÌóÂ«¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¤é500Ëü±ß¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤â¤½¤â°Ö¼ÕÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤ÇµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤òÁê¸ß¤ËµºÜ¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÂª¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¤¬Åö»ö¼Ô¸Â¤ê¤ÇºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¡¢500Ëü±ß¤È¤¤¤¦°Ö¼ÕÎÁ¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¿å½à¤òÄ¶¤¨¤ÆÁêÅö¹â³Û¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï²ò¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ç°Õ¤ÏÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÉÔÄç¤äË½ÎÏ¤È¤¤¤¦ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯°ìÈÌÅª¤ÊÂ»³²Çå½þ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢Í¸ú¤È¤·¤¿¡£
ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸òºÝ¤Ïº§Ìó¤Ë½à¤¸¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÊÌµï¸å¤â½ÉÇñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é´Ø·¸À¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤ÈÇ§Äê¡£¡ÖMIKI¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é°ìÅÙ¤ÏÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¿äÇ§¤µ¤ì¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ï10Ëü±ß¤¬ÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
Ë½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ÇÁü¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤«¤é2023Ç¯11·î¤ÎË½¹Ô¤òÇ§Äê¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ30Ëü±ß¤òÇ§¤á¤¿¡£
·úÊª¤ÎÂ»³²¤Ï¡¢ÊÉ¤ä¸¼´Ø¥É¥¢¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿»ö¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÂàµî»þ¤Î¸¶¾õ²óÉüÈñÍÑ¤ÎÁý²ÃÊ¬¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢5Ëü±ß¤òÇ§¤á¤¿¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï2025Ç¯12·î¡¢Èï¹ð¡¦·ò°ì¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É·×45Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£