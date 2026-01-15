ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ö±§Ìî¾»Ëá¤ò²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¾×·â2¥·¥ç¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¨¤¹¤®¾Ð¡×¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÀË¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó(28¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÆüÊ¢¶Ú¤ÈÏÓÎ©¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º±§Ìî¾»Ëá¤ò²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¡£±§Ìî¤µ¤ó¤¬³«µÓ¤·¤Æ²óÅ¾¤¹¤ëÆ°²è¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤â¼«¿È¤ÎX¤ÇÆ±¤¸¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö10»þ17Ê¬¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¹¤®¾Ð¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï22»þ13Ê¬¡×¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤È4Ê¬ÂÔ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÀË¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£