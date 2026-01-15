°Ï¸ë¡¢°ìÎÏ¤ÏLGÇÕ½éÍ¥¾¡¤Ê¤é¤º¡¡¼çÍ×¹ñºÝÀï¡¢1¾¡2ÇÔ¤Ç
¡¡°Ï¸ë¤Î¼çÍ×¹ñºÝÀï¡¢Âè30²óLGÇÕ¤Ï15Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç·è¾¡3ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè3¶É¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÎÏÎË¸Þ´§¡Ê28¡Ë¡á´ýÀ»¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦ºÂ¡¦Å·¸µ¡¦ËÜ°øË·¡á¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿½Úá¥¸¥å¥ó¶åÃÊ¡Ê27¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ1¾¡2ÇÔ¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÏ¸Þ´§¤Ï2024Ç¯¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±þ»áÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ´ý±¡½êÂ°´ý»Î¤È¤·¤Æ19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼çÍ×¹ñºÝÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎLGÇÕ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ç¡ÖÀ¤³¦Æó´§¡×¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤È1¾¡ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¡¢24¿Í¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÁè¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¡¢¿½¶åÃÊ¤ÏÂè25²óÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¡£·è¾¡3ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢Âè1¶É¤Ç°ìÎÏ¸Þ´§¤¬Àè¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£