¡¡¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¹âÅç²°¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï15Æü¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î°ìÈÌ¸þ¤±ÈÎÇä¤¬16Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«¤¤¤¿¡£¿Íµ¤¥·¥§¥Õ31¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÌó150¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÌó180¼ïÎà¤Î¸ÂÄêÉÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£2·î14Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È°¦¹¥²ÈÃÄÂÎ¤«¤éºÇ¹â°Ì¤Î¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄµÈÅÄ¼é½¨¥·¥§¥Õ¡Ê48¡Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤òº£²óÈÎÇä¡£¡Ö¥Ñ¥ê¤ÎÌ£¤òÆüËÜ¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¸ÜµÒ¤éÌó2600¿Í¸þ¤±¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ïº®¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£