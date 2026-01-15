¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼¡¡Ë¶»¤ï¤«¤ë¡©¤ËÂ¨Åú¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¡×ÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤â¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î³¤³°¤ÎË¶»¤Ï¹Å¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¡Ê41¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç!!¡Á¡×(¿åÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ë¶»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¤Ê¤¼¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸´é¤Ë¡©¡õ¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç±£¤¹¤Î¡©¡É¤È¤¤¤¦µÄÂê¤Ë±è¤Ã¤ÆÆ¤ÏÀ¡£MC¤Î¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×½©»³Îµ¼¡¤Ï¡Ö³§¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤«¤é¡¢Ë¶»¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤«¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥ê¡¼¡£¡Ö¤¹¤°¤ï¤«¤ë¡£¤â¤¦¡¢¥«¥Á¥«¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î³¤³°¤ÎË¶»¤Ï¹Å¤¤¡£¥¿¥¤¤È¤«¹á¹Á¹Å¤¤¤è¡£ÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£²¬ÅÄ¤â¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£