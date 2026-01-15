Î©·û¡¦¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞÌ¾¤Ï¡ÖÃæÆ»Ï¢¹ç¡×¤Î°ÆÉâ¾å¡ÄÈæÎãÂåÉ½¤ÏÅý°ìÌ¾ÊíÊý¼°¤Ø¡¡¡È½°±¡²ò»¶¡É¤á¤°¤êÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ¤Î¸«ÄÌ¤·
23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÂåÉ½¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¹ñ²ñÆâ¤«¤éÎëÌÚ°É¼Âµ¼Ô¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Î©·û¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÆ°¤¤ÏµÞÅ¸³«¤·¡¢Î¾ÅÞ¤Ï15Æü¤ËÅÞÆâ¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¡¢¸á¸å3»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Î¾ÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ¾ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÆ±¤¸Ì¾Êí¤ËºÜ¤»¤ë¡ÖÅý°ìÌ¾ÊíÊý¼°¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¿·ÅÞ¤ÎÅÞÌ¾¤ò¡ÖÃæÆ»Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¤ß¤Ç¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï³ÆÅÞ¤Ë»Ä¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡¢¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤ë½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¿·ÅÞ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¡×¤Î·ë½¸¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
ÃæÆ»¤òÌîÅÞ¤È¤·¤ÆÊ¬¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£µÕ¤ËÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
ÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤ÁÎ©·û¤È¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¸øÌÀÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤ÏÅöÌÌÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£