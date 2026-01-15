Ä´»Ò¾å¤¬¤é¤Ì¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¡Èµ¯ÇúºÞ¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ë»Ø´ø´±¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡¡¡Ö¥³¥Ê¡¼¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¡×
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î»Ø´ø´±¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï¿·²ÃÆþMF¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£±Ñ¡ØBBC¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯²Æ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£º£Åß¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡£¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¶ÛµÞ¤Ç³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤ËÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤âÁá¡¹¤ËÇÔÂà¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¸½ºß14°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡£Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ï3¾¡4Ê¬7ÇÔ¤È¸·¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¤â¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢Ä´»Ò¾å¤¬¤é¤Ì¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£