¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎ¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ï¡ÖÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòµ¨7·î¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸µºå¿À¤ÎÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î5000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¸å¤Ï3»î¹çÁ´¤ÆÀèÈ¯¤Ç¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤Î2ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨8¡¦10¤ÈÊ³¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µºå¿À¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò´ü¤¹¤¬¡Ö¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Ä¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê²áµîºÇÂ¿¤¬¡Ë13¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢14¾¡°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥Ï¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¡Ö»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬Æñ¤·¤¤¡£À¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¡¢¡Ê¹â¶¶¡ËÔ÷Æó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µÈÂ¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿ºå¿À°Ê³°¤Î¹ñÆâµåÃÄ¤Ç¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤Ï¤Î½é¡£¡ÖµîÇ¯¡Ê¥ê¡¼¥°¡ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¡¡