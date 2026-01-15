¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£³°Ì¡¦¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯¤¬¥È¥Ã¥×¡¡¿·¿Í£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¥¿¥¤¥à
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì£³ÆüÌÜ¡¢Âè£±¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ë£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë£¶Ê¬£·ÉÃ
¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡ÊÁáÂç¡Ë£¶Ê¬£±£°ÉÃ
¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê°¡Âç¡Ë£¶Ê¬£±£·ÉÃ
¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¡ÊÃæÂç¡Ë£¶Ê¬£±£¶ÉÃ
¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê²ÆìÅÅÎÏ¡Ë£¶Ê¬£µ£±ÉÃ
¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë£¶Ê¬£±£·ÉÃ
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¡Ê£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡Ë£¶Ê¬£¶ÉÃ
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÎÓ»¸Åê¼ê¡ÊÎ©ÀµÂç¡Ë£¶Ê¬£·ÉÃ
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯Êá¼ê¡ÊË¶¶Ãæ±û¡Ë£µÊ¬£´£²ÉÃ
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦²ÏÌîÍ¥ºîÅê¼ê¡Ê°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¡Ë£¶Ê¬£µ£¶ÉÃ
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë£¶Ê¬£µ£¶ÉÃ