¥½¥Ë¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSo-net¡×¤¬1·î15Æü¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖSo-net 30¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö´¶Æ°¥â¥â¡×¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
So-net¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈóÕÌÀ´ü¤Î1996Ç¯1·î15Æü¤ËÃÂÀ¸¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¥½¥Õ¥È¡ÖPostPet¡×¡Ê¥Ý¥¹¥È¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Ç¥á¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¯¥Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥â¥â¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£»öÌ³Åª¤ÊÏ¢Íí¤ÎÆ»¶ñ¤À¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢°ìÈÌÁØ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î´¶Æ°¤ò¡¢ÆÏ¤±¤ë¥Í¥Ã¥È So-net¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢´¶Æ°¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹¡Ö´¶Æ°¥â¥â¡×¤ò¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
So-net30¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç30Ì¾¤Ë¡Ö´¶Æ°¥â¥â¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»BOX¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¡Á1·î31Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
