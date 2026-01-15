Visa¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ø¤Ö¶âÍ»ÃÎ¼±¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Àê¤¤¡×Äó¶¡³«»Ï - Á´12¥¥ã¥é¤¬¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥Ó¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥²¡¼¥ß¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿¶âÍ»¶µ°é¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Àê¤¤¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ä´ÉÍýÊýË¡¤ò³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶âÍ»¶µ°é¥Ä¡¼¥ë¡£4¤Ä¤Î´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë¥«¡¼¥É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á´12¼ïÎà¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê"¥Þ¥Í¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼"¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ËèÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥é¥ó¥À¥àÍ×ÁÇ¤Ç·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤SSR¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÀê¤Ã¤ÆÁ´¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±¼Ò¤È¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ö¤ª¶âÀ³Ê¿ÇÃÇ¡×¡Ö¤ª¶â¤ÎÃ£¿Í°ì¼ó¡×¡Ö¤ª¶âÃÎ¼±¸¡Äê¡×¤Ê¤É¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î¶âÍ»¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¹â¹»¤Ç¤Î½ÐÄ¥¼ø¶È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¶âÍ»¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Þ¥Í¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Àê¤¤¤Ç¤Ï¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ"¤ª¶â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼"¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è¤ä¾ÍèÀß·×¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤â¤é¤¨¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÏÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¥·¥§¥¢¤Ç¤¡¢²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¾ÍèÀß·×¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡ÖVisa¤Ïº£¸å¤â¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ·ÐºÑ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×(Æ±¼Ò)
