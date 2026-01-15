¿®Íê²óÉü¤Ê¤Éüµ¢¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä°¼ê¤ò½Å¤Í¤¿NewJeans¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¼Õ¤ëÍ¦µ¤¡É
°¼ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
NewJeans¤¬ADOR¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÀë¸À¤·¤Æ¤«¤é2¥«·î¤¬²á¤®¤¿¤¬¡¢ÄÀÌÛ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È
ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¥Ø¥ê¥ó¤È¥Ø¥¤¥ó¡¢12·î¤Ë¤Ï¥Ï¥Ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇADOR¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢NewJeans¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¥ß¥ó¥¸¤Ï¸½ºß¤â¹çÎ®¤Î²ÄÈÝ¤¬¸«¤¨¤º¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏADOR¤È¤Î·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢Ìó430²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5¿ÍÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î´°Á´ÂÎ¤Ï¡¢Êø¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤À¡£
NewJeans¤Ï2024Ç¯6·î¤ÎÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØSupernatural¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯7¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¿·¤¿¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÔºß¤ÏÌó2Ç¯¤ËÃ£¤¹¤ë¡£K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³èÆ°¼þ´ü¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÃÇÀä¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
NewJeans¤¬»öÌ³½ê¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢K-POP»Ô¾ì¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ÏÅÉ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿aespa¤ÈIVE¤ÏºòÇ¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤òÀÊ´¬¤·¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤òÁÀ¤¦¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌö¿Ê¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢NewJeans¤Îµï¾ì½ê¤Ï°ìÃÊ¤È¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½¼ÂÅª¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Î³ÎÊÝ¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢À©ºî¤ËÍ×¤¹¤ë´ü´Ö¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç³èÆ°·×²è¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¾åÈ¾´ü¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶È³¦¤Î¸«Êý¤À¡£
¤¿¤À¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎµÊ¶Û¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Éüµ¢°ÊÁ°¤Ë¡¢¿®Íê²óÉü¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êº¬´´¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÉüµ¢¤³¤½Àë¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ºÄÆ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òºÆ·ú¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ADOR¤È¤ÎÂà¶þ¤Ê¶î¤±°ú¤¤òÂ³¤±¡¢À¤´Ö¤È¤Î¿®Íê²óÉü¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬»öÂÖ¤ÎËÜ¼Á¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¸½ºß¤ÎNewJeans¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤è¤ê¤â¡¢Éüµ¢¤ÎÌ¾Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð²áµî¤Î¿Íµ¤¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¡¢ºø³Ð¤Ë¶á¤¤¡£
À¤´Ö¤Ï¡¢NewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ADOR¤ÈÁè¤¦²áÄø¤ÇÊü¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£²»³Ú³èÆ°¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿½ã¿è¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
K-POP¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÙ¤È¿Íµ¤¤Ê¤ÉÇüÂç¤Ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òìÊ¤á¡¢³×Ì¿²È¤ò¼«Ç¤¤¹¤ëÆóÌÌÀ¤ò¸«¤»¤¿¡£¿¦¾ì¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¹ñ²ÈÀ©ÅÙ¤Î½õ¤±¤òµá¤á¤ë°ìÊý¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÆÈ¼«³èÆ°¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì·½â¤·¤¿ÂÖÅÙ¤â¼è¤Ã¤¿¡£
²¿¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁè¤¤¤ËILLIT¤Ê¤ÉÂ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Èï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì¸À¤Î¼Õºá¤â¸ÀµÚ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢Âç¤¤¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤À¡£ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯¤Û¤É¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë²áµî¤ÎÅ¨ÂÐÅªÎ©¾ì¤ò¤¤¤Þ¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤Ð¤«¤ê¤¬ËÄ¤é¤à¡£
NewJeans¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼Õºá¤Î¤Ê¤¤Éüµ¢¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ°¤Î°ì¼ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢Âç½°¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
º£¤ÎNewJeans¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿½ý¤òÄ¾»ë¤·¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò¼«¤é²ò¤¯Í¦µ¤¤Ç¤¢¤ë¡£