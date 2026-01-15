ENHYPEN¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇ¯´ÖCDÇä¾å4°Ì¤Î²÷µó¡ª¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ÌÜÁ°¤Ç¡È¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ñ¥ï¡¼¡É¾ÚÌÀ
ENHYPEN¤¬¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³Î¤«¤Ê¡È¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ñ¥ï¡¼¡É¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¥Ç¡¼¥¿Ä´ºº²ñ¼Ò¥ë¥ß¥Í¥¤¥È¡ÊLuminate¡Ë¤¬1·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤Î6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE¡§UNLEASH¡Ù¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç26Ëü1000Ëç¡ÊÃ±°ì¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëCD´ð½à¡Ë¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¡ÖU.S. Top CD Albums¡×ÉôÌç¤Ç4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¤³¤ì¤ÏÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎòÂå2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤½ç°Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤ËENHYPEN¤Ï¡¢ºòÇ¯¤â2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROMANCE¡§UNTOLD¡Ù¤ÇÆ±ÉôÌç3°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò°Ý»ý¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï¤³¤Î1Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡¦¥Ð¥ì¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡õ¥¢¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Ã¤ÆÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î½Ð±é¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¸ÀµÚ¿ô¤¬5ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢SNS¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë8·î¤Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖENHYPEN WORLD TOUR ¡ÆWALK THE LINE¡Ç¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸ø±é¤òÁ´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ENHYPEN¤Ï¡¢Íè¤ë1·î16Æü14»þ¤Ë7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Ï¡¢Á´¥È¥é¥Ã¥¯¡¢²Î»ì¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤¬åÌÌ©¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡È¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤Ç¡¢¿Í´Ö¤È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¶Ø´÷¤òÇË¤ê¡¢°¦¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹Îø¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤è¤êÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£