»³²Ð»ö¤ÎÉüµì·×²è¡¡½»Âð¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖË°±ºÃÏ¶è¡×¤òÀè¹Ô¤ÇºöÄê¡¡²¬»³¸©
²¬»³»ÔÆî¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¡¡2025Ç¯3·î
¡¡2025Ç¯3·î¤Ë²¬»³»ÔÆî¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬»³¸©¤Ï¡¢½»Âð¤¬¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤Î¿¹ÎÓ¤ÎÉüµì·×²è¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿²¬»³¸©µÄ²ñ¤ÎÇÀÎÓ¿å»º°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯3·î¤Ë²¬»³»ÔÆî¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ç¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Ç²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌó486ha¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÉüµì·×²è¤ò2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢½»Âð¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëË°±ºÃÏ¶è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀè¤ËºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÉüµì¤¬É¬Í×¤Ê49ha¤Î¤¦¤Á45ha¤Ç¿¢ºÏ¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¼ï¤Þ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚº½¤ÎÎ®½ÐÂÐºö¤È¤·¤Æ¼£»³¥À¥à¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÂ¾¡¢ÍîÀÐÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó6²¯4700Ëü±ß¤Ç¡¢2028Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£