¥·¥ã¥ª¥ß¡¢Áá³ä2780±ß¤ÎANCÂÐ±þ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖREDMI Buds 8 Lite¡×
¡ÖREDMI Buds 8 Lite¡×(¥Ö¥ëー)
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ºÇÂç42dB¤Î¹ÂÓ°èÂÐ±þ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°(ANC)¤òÅëºÜ¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖREDMI Buds 8 Lite¡×¤ò¡¢1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï3,280±ßÁ°¸å¤À¤¬¡¢1·î28Æü¤Þ¤Ç¤ÏÁá³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ2,780±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥ëー¡£
ÆâÂ¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉANC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÎÁö¹Ô²»¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²»¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÄã¼þÇÈ¥Î¥¤¥º¤òÅª³Î¤Ë¸¡ÃÎ¤·¤ÆÄã¸º¤·¡¢¤è¤êÀÅ¤«¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¡£
¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ëAI¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÇÌÀÎÆ¤Ê²»À¼¤ÇÄÌÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤â¤Ç¤¤ë¡£¡ÈT·¿¡É¤ÎÉ÷ÀÚ¤ê²»Äã¸º¹½Â¤¤È¡¢É÷¸¡ÃÎ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢É÷¤Ë¤è¤ë¥Î¥¤¥º¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤ÆÄã¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²°³°¤Ç¤ÎÄÌ¶Ð¤ä±¿Æ°¤Ê¤É¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë½èÍý¤·¡¢ÄÌÏÃ²»À¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥¿¥ó¿¶Æ°ÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¤¿12.4mm·Â¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¡£Bluetooth 5.4½àµò¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ÏSBC¤ÈAAC¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡£¥«¥éー¤Ï3¿§Å¸³«
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÃ±ÂÎ8»þ´Ö¡¢¥±ー¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂç36»þ´Ö¡£Xiaomi Earbuds¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¤¥³¥é¥¤¥¶ーÄ´À°¤ä¥¿¥Ã¥Á¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£Google Fast Pair¤äÊ£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤ÇÀÜÂ³¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÜÂ³¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£