¡ÖÀé²Ï¤Î¾Ê¡×¡¢Ãæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤¬¼é¤êÂ³¤±¤ëÈþ¤·¤¤À¸ÂÖ·Ï
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾Êµ¹ÉÐ»Ô¤Ï¡¢¾åÎ®¤Î¶âº»¹¾¤ÈÖ±¹¾¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ç¹çÎ®¤·Ä¹¹¾¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖËüÎ¤Ä¹¹¾Âè°ì¾ë¡ÊÄ¹¹¾ºÇ½é¤Î³¹¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Æ±»Ô¤Î¹ç¹¾ÌçÄ¹¹¾¥¼¥í¥¥íÃÏÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¸÷·Ê¤¬ºÆ¤ÓSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Ù¥ê¥¢¤«¤éÈôÍè¤·¤¿¥æ¥ê¥«¥â¥á¤¬Éñ¤¤¡¢ÀîÌÌ¤ò±Ë¤°ÌîÀ¸¤Îµû¤Î·²¤ì¤È¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿·Ê¿§¤Ï³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÍÀî¾Ê¤Ï¡ÖÀé²Ï¤Î¾Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ä¹¹¾¾åÎ®¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¿å¸»Þ¾ÍÜ¡Ê¤«¤ó¤è¤¦¡ËÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸ÂÖ·Ï·úÀß¤Î³Ë¿´¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¾ÊÁ´ÂÎ¤Î¿å·Ï¤Î96.6¡ó¤¬Ä¹¹¾¿å·Ï¤ËÂ°¤·¡¢ÃÏÉ½¿å»ñ¸»¤ÏÄ¹¹¾¿å·ÏÁ´ÂÎ¤ÎÎ®ÎÌ¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î®°èÌÌÀÑ¤Ï¡ÖÄ¹¹¾·ÐºÑÂÓ¡×Á´ÂÎ¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¡¢Æ±¾Ê¤ÎÄ¹¹¾Î®°è¤Ë¤ª¤±¤ë200¤Î¹ñ²ÈÃÏÉ½¿åÄ´ººÃÇÌÌ¤Î¿å¼Á¡ÖÍ¥ÎÉ¡Ê¿å¼Á´ð½à5ÃÊ³¬¤Î¤¦¤Á¾å¤«¤é1¡Á3ÃÊ³¬¡Ë¡×Î¨¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç100¡ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¹¾ËÜÎ®¤Î¿å¼Á¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤Ç2Îà¡Ê5ÃÊ³¬¤Î¤¦¤Á¾å¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Ê¤Ï²ÏÀî¡¦¸Ð¾Â¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï½¤Éü¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×140¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÀ¸ÂÖ´Ë¾×ÂÓ¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¹¾¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö10Ç¯´Ö¤Î¶Øµù¡×Á¼ÃÖ¤ò¸·³Ê¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¹¾¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¤Î¼«Á³¿å°è¤Ç¤ÎÈË¿£¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿åÀ¸À¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¹¯¶Ó¸¬¡Ë