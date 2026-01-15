Åì¼Ç»Ò²ñ¼Ò2¼Ò¤Ë²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤Ç¸ø¼è°Ñ¤¬´«¹ð¡¡¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÅì¼Ç¤Ë¤âÂÐ±þ¤òÍ×ÀÁ¡¡Âß¤·½Ð¤·¤¿¶â·¿¤ÎÌµ½þÊÝ´É¤ò¶¯Í×¡¡20Ç¯°Ê¾å¶¯À©¤µ¤ì¤¿²¼ÀÁ»ö¶È¼Ô¤â
²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô¤ËÄ¹´ü´ÖÌµ½þ¤Ç¶â·¿¤òÊÝ´É¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Åì¼Ç¤Î»Ò²ñ¼Ò2¼Ò¤Ë´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÀîºê»Ô¤Î¡ÖÅì¼Ç»º¶Èµ¡´ï¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÈËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî»Ô¤Î¡ÖÅì¼Ç¥Û¥¯¥ÈÅÅ»Ò¡×¤Ç¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï»º¶ÈÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¶â·¿¡×¤òÂß¤·½Ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢´ü´Ö¤¬²á¤®¤¿¸å¤âÌµ½þ¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¶¯À©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶â·¿¡×¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç½Å¤µ500¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢20Ç¯°Ê¾åÊÝ´É¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¶È¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤µ¤¤Û¤É¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Î¾¼Ò¤Î²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤òÇ§Äê¤·¤Æ¡Ö´«¹ð¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅì¼Ç¡×¤Ë¤â¡¢¶â·¿¤ÎÊÝ´É¤òÄê¤á¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢½ÅÂç¤Ê¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢À§Àµ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅì¼Ç»º¶Èµ¡´ï¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï»º¶ÈÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¶â·¿¡×¤Ê¤É1510¸Ä¤ò²¼ÀÁ»ö¶È¼Ô47¼Ò¤ËÌµ½þ¤ÇÊÝ´É¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅì¼Ç¥Û¥¯¥ÈÅÅ»Ò¡×¤Ï²¼ÀÁ»ö¶È¼Ô14¼Ò¤ËÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÉôÉÊ¤Î¶â·¿¤Ê¤É483¸Ä¤òÄ¹´ü´ÖÊÝ´É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åì¼Ç¤Ï¡Ö¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
