¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¡Ö¿ôÂ¿¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©¡ÖÄã¤¤À¼¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥é¥ó¥É¤Î¥µ¡¼¥ä¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥µ¡¼¥ä¡¦¤¿¤±¤ë¤ÎÊÐ¸«¤ÈÅý·×¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë2¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡ÖÄã¤¤À¼¤Ç¡ÊÏÃ¤Î¡Ë´Ö¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡×°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥ä¡£¡Ö¿ôÂ¿¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥â¥Æ¤Æ¤¹¤°Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¤ä¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤¿¤±¤ë¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¡Ê¥µ¡¼¥ä¤¬¡Ë¥É¥é¥Þ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¼¤Ç¤«¤¯¤ÆÁá¤¯¤Ê¤¤¡©¤Ç¤â¥â¥Æ¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥â¥Æ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¡£¤½¤³¤ËÎØ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃý¤ë¤·¡£¡È¤³¤Î´Ö¤Î¤¢¤ì¸«¤Þ¤·¤¿¡©¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°»Ï¤á¤Æ¤È¤«¡Ä¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤ë¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¥¤¥¸¥Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£