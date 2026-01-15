¥¬¥½¥ê¥ó²¼Íî¡¢155±ß10Á¬¡¡13Æü»þÅÀ¡¢4Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê°ÂÃÍ
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬15ÆüÈ¯É½¤·¤¿13Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Á°½µÄ´ºº¤è¤ê60Á¬°Â¤¤155±ß10Á¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2021Ç¯6·î°ÊÍè¡¢4Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¡£Ä´ºº¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿25Ç¯12·îËö¤ò½ü¤¯¤È9½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¡£¸¶Ìý¶¡µë¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬À¤³¦Åª¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢Áê¾ì¤¬²¼Íî¤·¤¿±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÃÄêÀÇÎ¨¡Ê25±ß10Á¬¡Ë¤Ï25Ç¯12·î31Æü¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤¬36ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢²£¤Ð¤¤¤¬2¸©¡¢¾å¾º¤¬9¸©¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ°ÂÃÍ¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î147±ß30Á¬¡¢ºÇ¹âÃÍ¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Î165±ß40Á¬¡£