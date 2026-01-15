»Ð¤Î¾åÌî½÷Î®Ì¾¿Í¤¬Àè¾¡¡¡°Ï¸ë½÷Î®´ýÀ»Àï¡¢»ÐËåÂÐ·è
¡¡°Ï¸ë¤ÎÂè29´ü½÷Î®´ýÀ»Àï3ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè1¶É¤Ï15Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤ÇÂÇ¤¿¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¾åÌî°¦ºéÈþ½÷Î®Ì¾¿Í¡Ê24¡Ë¤¬195¼ê¤Ç¾åÌîÍü¼Ó½÷Î®´ýÀ»¡Ê19¡Ë¤Ë¹õÈÖÃæ²¡¤·¾¡¤Á¤·¡¢Àè¾¡¤·¤¿¡£Ìó40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤·¤¿»ÐËå¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¡¢»Ð¤Î¾åÌî½÷Î®Ì¾¿Í¤¬¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾åÌî½÷Î®Ì¾¿Í¤Ï4´ü¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¤¡¢¾åÌî½÷Î®´ýÀ»¤Ï3Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡Âè2¶É¤Ï22Æü¤ËÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡»ÐËå¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¡¢1985Ç¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè4´ü½÷Î®ËÜ°øË·Àï¤Î3ÈÖ¾¡Éé°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ï¸ÎËÜÅÄ¹¬»Ò½÷Î®ËÜ°øË·¤ËÆï¸÷»Ò¼·ÃÊ¡Ê¶¦¤Ë¸ª½ñ¡¦ÃÊ°Ì¤ÏÅö»þ¡Ë¤¬Ä©Àï¤·¡¢Ëå¤ÎÆï¼·ÃÊ¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¡£