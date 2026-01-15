Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

15Æü¸áÁ°¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¹ñÆ»3¹æ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¼Ö6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË½÷5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°8»þÁ°¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¹ñÆ»3¹æÆÁ½Å¸òº¹ÅÀ¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢Ãæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Á°¤Ë¤¤¤¿½àÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿½àÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤Ë¤¤¤¿¼Ö4Âæ¤ËÄÉÆÍ¤·²£Å¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÃË½÷5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¸åÂ³¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¿Å¾¼ê
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤Õ¤é¤Õ¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ç¤ß¤ó¤Ê½ù¹Ô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ä´Ö¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ´¬¤­¹þ¤ó¤Ç¡×

»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹ñÆ»3¹æ¤Î²¼¤ê¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¸á¤¹¤®¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£