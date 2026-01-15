ÅíÂÀÏº¤Î¤ª¶¡¤Ë2É¤ÌÜ¤Î¸¤¡©Áü¤ÎÁ°¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¼Æ¸¤¤µ¤ó
¡¡ÀÎÏÃ¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Î¤ª¶¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Ì¡¢¥µ¥ë¡¢¥¥¸¤Î3É¤¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦1É¤¡¢±£¤µ¤ì¤¿¡Ö2É¤ÌÜ¤Î¥¤¥Ì¡×¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅíÂÀÏº°ì¹Ô¤ÎÁü¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÑÛ¡¹¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Æ¸¤¤Î¼Ì¿¿¤¬X¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÁü¤ÎÅíÂÀÏº¤È¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤ÇÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´ÓÏ½¤ÇÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õ¼Æ¤Î¡Ö¤Ú¤³¡×¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤µ¤â¡Ö»ä¤â¸Å»²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤¬¡©¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥É¥ä´é¡£¥¤¥Ì¡¢¥µ¥ë¡¢¥¥¸¤ËÂ³¤¯¡ÖÂè4¤ÎÀï»Î¡×ÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡£µÙ·Æ¤¬¤Æ¤é»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅíÂÀÏº¤ÎÁü¤òÈ¯¸«¤·¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤Ú¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÅíÂÀÏº¤ÎÂ¸µ¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥É¥ä´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø»ô¤¤¼çÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Ù¤È»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î±ÑÍº¡Ê¤È¤¤ÓÃÄ»Ò¡©¡Ë¤òÁª¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤Î»Ñ¡£ÅíÂÀÏº¤â¿´¤Ê¤·¤«Íê¤â¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÃéÀ¿¿´¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Ú¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤°¤ËÅíÂÀÏº¤ò¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸µ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤¤ÓÃÄ»Ò¤Î¸ú²Ì¤Ï»£±ÆÃæ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ÊÀ³Ê¤À¤È¤¤¤¦¤Ú¤³¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¤¥¿¥º¥é¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤¤ÓÃÄ»Ò¤Çº²¤òÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¤ pic.twitter.com/0ZK2TASM88
— Ë½·¯¤Ú¤³ (@kuroshibapeko) January 10, 2026
