µ®½£¾Ê¡¢2025Ç¯¤Î±é»»Ç½ÎÏµ¬ÌÏ¤¬Á°Ç¯Èæ2ÇÜ¶á¤¯Áý²Ã¡½Ãæ¹ñ

µ®½£¾Ê¤Î2025Ç¯¤Î±é»»Ç½ÎÏÁíµ¬ÌÏ¤Ï150EFLOPS¡ÊEFLOPS¤ÏËèÉÃ100µþ²ó¤ÎÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»»¤ò»Ø¤¹¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢24Ç¯Èæ2ÇÜ¶á¤¯¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢¤¦¤Á¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÈæÎ¨¤Ï90¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£26Ç¯¤Ë¤Ï±é»»Ç½ÎÏµ¬ÌÏ¤ò190EFLOPS¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë·×²è¤À¡£µ®½£¾Ê2026Ç¯¥Ç¡¼¥¿³èÆ°²ñµÄ¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
µ®½£¾Ê¤ÏÁ´¹ñ¤ÇAI±é»»Ç½ÎÏ¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢»ñ¸»¤¬ºÇ¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¾Ê¤Ç¤Ï·úÀßÃæ¤ª¤è¤Ó²ÔÆ¯Ãæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï50¥«½ê¤ËÃ£¤·¡¢Á´¹ñ°ìÂÎ²½±é»»Ç½ÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹ñ²È¡Êµ®½£¡Ë¥Ï¥Ö¥Î¡¼¥É¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï±é»»Ç½ÎÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô48¼Ò¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×¤Î±é»»Ç½ÎÏ¼è°ú³Û¤Ï258²¯5000Ëü¸µ¡ÊÌó5816²¯2500Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢25Ç¯¤Ï±é»»Ç½ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò½ÅÅÀ¤È¤¹¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¤¬220²¯¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
µ®½£¾Ê¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê±é»»Ç½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤Ï¡ÖÅì¿ôÀ¾·±¡ÊÅìÉôÃÏ°è¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ¾ÉôÃÏ°è¤Ç¤ÎAI³Ø½¬¡Ë¡×¡ÖÅì¿ôÀ¾渲¡ÊÅìÉôÃÏ°è¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ¾ÉôÃÏ°è¤Ç¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±é»»Ç½ÎÏ»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¡¢¹ñ²È¥Ï¥Ö¥Î¡¼¥É¤äÂ¾¤ÎÈó¥Ï¥Ö¾Ê¡Ê¼«¼£¶è¡¦Ä¾³í»Ô¡Ë¤È¤Î±é»»Ç½ÎÏ¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¾ÊÆâ¤Ç¤Ï¹ÔÀ¯¡¢Ãº¹Û¡¢¾ß¹á·¿Çò¼ò¡¢°åÎÅ¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷¡¢»³ÃÏÇÀ¶È¤Ê¤É24¤Î¶È³¦¡¦Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»º¶ÈÊÌAI³èÍÑ¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë