WMO¤Ê¤É¹ñºÝµ¡´Ø¡¢2025Ç¯¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤Ç¯¤Î¾å°Ì3°ÌÆþ¤ê¤ò³ÎÇ§
À¤³¦µ¤¾Ýµ¡´Ø¡ÊWMO¡Ë¤¬1·î14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤Ç¯¤Î¾å°Ì3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç°Û¾ï¤Ê¹â²¹¤¬Â³¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£WMO¤Ï¡¢²áµî11Ç¯´Ö¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å¤ÇºÇ¤â½ë¤¤11Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¾å¾º·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¤·¡¢2023¡Á2025Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï»º¶È³×Ì¿Á°¤Î»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤Æ1¡¥48ÅÙ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Îµ¤¸õ¾ðÊóµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ú¥ë¥Ë¥¯¥¹µ¤¸õÊÑÆ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊC3S¡Ë¤¬1·î14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ç¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î·ëÏÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2025Ç¯À¤³¦µ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÍ×ÅÀ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï14¡¥97ÅÙ¤Ç¡¢2023Ç¯¤è¤ê¤ï¤º¤«0¡¥01ÅÙÄã¤¯¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å¤ÇºÇ¤â½ë¤«¤Ã¤¿2024Ç¯¤è¤ê0¡¥13ÅÙÄã¤¤¿å½à¤Ç¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Ë½ë¤¤Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢²áµî11Ç¯´Ö¤¬´ÑÂ¬»Ë¾å¤ÇºÇ¤â½ë¤¤11Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦ÃÏÉ½µ¤²¹¤Ï»º¶È³×Ì¿Á°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤è¤ê1¡¥47ÅÙ¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Î1¡¥6ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î¶Ë°è¤ò½ü¤¯³¤ÌÌ¿å²¹¤Ï20¡¥73ÅÙ¤Ç¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ë°Û¾ï¤Ê²¹ÃÈ²½¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âè1¤Ë¡¢Âçµ¤Ãæ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤ÎÃºÁÇµÛ¼ý¸»¤Ë¤è¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎµÛ¼ý¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âè2¤Ë¡¢³¤ÌÌ¿å²¹¤¬°Û¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î³¤ÍÎÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤äÄãÁØ±À¡¢Âçµ¤½Û´Ä¤ÎÊÑÆ°¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤âµ¤²¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë