¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¡ÈÏÂÀ½¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡ª Á´Ä¹4mÀÚ¤ê¡Ö¤á¤Á¤ã·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡×¤Î¡Ö2¿Í¾è¤ê¥Þ¥·¥ó¡×¡ª ¡ÖYZF´é¡×ºÎÍÑ¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡×2015Ç¯ÅÐ¾ì¥â¥Ç¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
Ì´Êª¸ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ÆóÎØ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÄ©Àï
¡¡¹ñÆâ³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢È¯ÇäÍ½Äê¤Î¿··¿¼Ö¤Î¤Û¤«¡¢¿·»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°ÕÍßÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ÔÈÎ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖSports Ride Concept¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÁÏ¤Ã¤¿¡¢750kg¤Î¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Åö»þÂ¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ä¥Þ¥Ï¡ÖÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¸½ºß¤Ç¤ÏÆóÎØ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÍÎØ¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÕÍßÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë»ÍÎØ¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤é¤·¤¤¶ñÂÎÅª¤Ê»ÍÎØ¼ÖÁü¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤â¡¢¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡1992Ç¯¤Ë¤ÏF1Í³Íè¤ÎV·¿12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿»îºî¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖOX99-11¡×¤òÈ¯É½¡£»ÔÈÎ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤ÈÅö»þ¤Î·ÐºÑ´íµ¡¤Ë¤è¤ê1993Ç¯¤Ë·×²è¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè44²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2015¡×¤Ç¤â¡¢ºÆ¤Ó»ÍÎØ¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÎØ¼ÖÀ½Â¤¤ò¼ç¶È¤È¤¹¤ë¥ä¥Þ¥Ï¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ËÜ³Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¼«Æ°¼Ö°¦¹¥²È¤«¤é¡ÖºÇ¹â¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³°Áõ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¤Î¼çÌò¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¤â¤·¥ä¥Þ¥Ï¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÁÏ¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤ÏÁ°²ó2013Ç¯¤Î¡ÖÂè43²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2013¡×¤Ç¤â¥·¥Æ¥£¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¡ÖMOTIV¡Ê¥â¥Æ¥£¥Õ¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÍÎØ¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÆóÎØ¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³ÆÉôÉÊ¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿Â¤·ÁÈþ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÄ´ÏÂ¤·¡¢ÆóÎØ¼ÖÆÃÍ¤Î¡Ö¿Íµ¡´±Ç½¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò»ÍÎØ¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÃÀ¤ÊÅ¯³Ø¤ò¸½¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤Î¤¬¡¢F1¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥Þ¥ì¡¼»á¤¬³«È¯¤·¤¿³×¿·Åª¤ÊÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¡ÖiStream¡Ê¥¢¥¤¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖiStream Carbon¡×¹½Â¤¤Ï¡¢2Ëç¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥¹¥¥ó¤Î´Ö¤Ë¥Ï¥Ë¥«¥à¥³¥¢¤ò¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿Ê£¹ç¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÎÌ»º¼êË¡¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡ÖÄ¶·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¹äÀ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«750kg¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3900mm¡ßÁ´Éý1720mm¡ßÁ´¹â1170mm¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Ê¡¢¸ÅÅµÅª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¡ÖYZF-R1¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤ÊLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤Î°Õ¾¢¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼½Ð¤·¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¸·³Ê¤Ê2¥·¡¼¥¿¡¼¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¤ä¥¢¥ë¥ß¡¢¥µ¥É¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡Ç½À¤È¹©·ÝÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âµé´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥·¡¼¥È¸åÊý¤Î¹½Â¤Éôºà¤Ë¥ä¥Þ¥Ï¤Î³Ú´ïÀ½Â¤ÉôÌç¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÌÚÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¡ÊRWD¡Ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¤Ê¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼½Ð¤·¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÎÂ¤·Á¤ä½ÓÉÒÀ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡ÊMR¡ËÀâ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊFR¡ËÀâ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢750kg¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤è¤ê¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥Þ¥·¥ó¤Î°ìÂÎ´¶¤òÄÉµá¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥ÈÅ¯³Ø¡×¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¡¢»ÍÎØ¼Ö³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤»Ô¾ì¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼ÎÎ°è¤Ç¡ÖÅê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³×¿·Åª¤Ê¡ÖiStream Carbon¡×¤òÎÌ»º²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµð³Û¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤Èµ»½Ñ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö»þ¡¢Â¾¼Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤¬±½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼¨¤¹ÌÀ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·µ»½ÑÅª¤Ê°ä»º¤Ï¡¢³«È¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥Þ¥ì¡¼»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥Þ¥ì¡¼¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¡ÊGMA¡Ë¡×¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡iStream Carbon¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤ä»×ÁÛ¤Ï¡¢¸å¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖT.50¡×¤ä¡ÖT.33¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶¹âÀÇ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ãÁ³¤¿¤ëÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡¢¤·¤«¤âÆóÎØ¼Ö¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Þ¥Ï¤¬°Ù¤·ÆÀ¤¿¡Ö¸¸¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤â¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£