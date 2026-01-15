½Õ¹â½éÀïÇÔÂà¤â¡ÄSV¥ê¡¼¥°¤âÃíÌÜ¤ÎÊ¡²¬½÷³Ø±¡¥»¥Ã¥¿¡¼Çë¸¶Àé¿Ò¡¢¥¤¥ó¥«¥ì½÷²¦¤ÎÅì½÷ÂÎÂç¤Ç¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤ÎÌ´¤ò
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢(½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼)¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢Çë¸¶Àé¿Ò¼ç¾(3Ç¯)¤¬º£½Õ¤«¤éÅìµþ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Âç³Ø¤Ï2025Ç¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢(¥¤¥ó¥«¥ì)¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶¯¹ë¡£
¡¡Çë¸¶¤ÏÃæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤ÎÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥»¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ(Á´Ãæ)¤Ê¤É¤Ç3°Ì¡¢¹â¹»¤Ç¤â1Ç¯»þ¤«¤é»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯ÎÏ¤â·óÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ(¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤)¤Ç½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â2Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ÌÀ¤±¤Î½Õ¹â¤Ç¤Ï6Æü¤Î2²óÀï(½éÀï)¤ÇÊ¸µþ³Ø±¡Âç½÷»Ò(Åìµþ)¤Ë0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¾ÍèÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëSV¥ê¡¼¥°¤ÎÊ£¿ô¥Á¡¼¥à¤«¤é¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Çë¸¶¤ÏÃæ¹â¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¤Ê¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤ÎÌ´¤òÂç³Ø¤Î¥³¡¼¥È¤Ç¤«¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡Åìµþ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø¤Ï25Ç¯ÅÙ¤Î½Õ½©¥ê¡¼¥°Àï¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç1970Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¡¢55Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Çë¸¶¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢º´¡¹ÌÚÈþ¼ÓØª¤âÆ±Âç³Ø¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤Î¼ç¤Ê3Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¤µÈÅÄ¼ëÍû(¤¢¤«¤ê)¤¬½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ç¡¢¶¯ÂÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤â¸÷¤ëÌÚÃÛ¼ÓÎÉ¤¬¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È(¥»¥Ã¥¿¡¼ÂÐ³Ñ)¤Î¾åÌî¿ðµ©¤¬¶å½£¶¦Î©Âç³Ø¡¢Æ±¤¸¤¯¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¾Â¼Íè½¤¬Âçºå¶µ°éÂç³Ø¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤È¤â¤ËÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤¿¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÃÓ±Ê°´¤¬´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì¿Ê¤àÍ½Äê¤À¡£(À¾¸ý·û°ì)
¢¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡3Ç¯À¸¤Î¼ç¤Ê¿ÊÏ©Í½Äê
Çë¸¶¡¡¡¡Àé¿Ò¡¡Åìµþ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø
º´¡¹ÌÚÈþ¼ÓØª¡¡Åìµþ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø
µÈÅÄ¡¡¡¡¼ëÍû¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø
ÌÚÃÛ¡¡¡¡¼ÓÎÉ¡¡¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø
¾åÌî¡¡¡¡¿ðµ©¡¡¶å½£¶¦Î©Âç³Ø
À¾Â¼¡¡¡¡Íè½¡¡Âçºå¶µ°éÂç³Ø
ÃÓ±Ê¡¡¡¡¡¡°´¡¡´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø