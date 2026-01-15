B2Ê¡²¬¤ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î1Ç¯À¸¡¢ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬ÆÃÊÌ»ØÄê¤Ç²ÃÆþ¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ï15Æü¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â1Ç¯¤ÎSFÇòÃ«ÃìÀ¿¡Ê¤Á¤å¤½¤ó¡Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê16¡Ë¤¬ºß³ØÃæ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£23Æü¤Î¥Û¡¼¥àÆàÎÉÀï¡ÊÊ¡²¬¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤«¤éÂÓÆ±¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÎÇòÃ«¤ÏÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾®³Ø3Ç¯¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡Ãæ¡Ê»°½Å¡Ë¤ÇÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÁá¡¹¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢Æ±Ç¯12·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤Ï¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤ÇU16¡Ê16ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÈô¤Óµé¡×¤ÇU18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£ºòÇ¯¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥¥ã¥ó¥×¡Ê¼ã¼ê¼çÂÎ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÅÐÎµÌçÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï13¾¡17ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è5°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÇòÃ«¤Î²ÃÆþ¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡ÇòÃ«¤ÏÊ¡²¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥¯¥ª¥«¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë