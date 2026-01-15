¡ÖÆó¶¯¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¡© ²æ¡¹¤Ï¥Ï¡¼¥Ä¤ÎµëÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡È°µÅÝÅª¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¡É¤¬²÷¿Ê·â¡ª41Ç¯¤Ö¤ê¡õ66Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ø
¡¡¸½ÃÏ£±·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤Ç¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ï¡¼¥Ä¤¬12¥Á¡¼¥àÃæ¤Î10°Ì¤Î¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£³«»Ï15Ê¬¤ÇÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹¤â¡¢60Ê¬¤È80Ê¬¤ËÆÀÅÀ¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¤òÍÊ¤·¤Æ£²°Ì¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¡Ö£¶¡×¤ò¥¡¼¥×¡££´Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢¤½¤Î½ÉÅ¨¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º°Ê³°¤Ç¤Ï41Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï66Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤«¤é¥Ï¡¼¥Ä¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Þ¥¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼FC¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿£³ÆüÁ°¤ÎÁ°Àá¤ÈÈæ¤Ù¡¢¡Ö¡ØÆüÍË¤Î¾¡Íø¤ÏºÇ¹â¤Î£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¤ò»ÙÇÛ¤·Â³¤±¤ë£²¥¯¥é¥Ö¤ò¥Á¥¯¥ê¤È»É¤¹¾ìÌÌ¤â¡£54ºÐ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ä¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ¶âÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤â¡È¥Ï¡¼¥Ä¤ÎµëÎÁ¡É¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤´Ö¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬Æ±¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤À¤¬²æ¡¹¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¡Ê³Ê²¼¡Ë¤À¡×¤È¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Øtransfer markt¡Ù¤¬¼¨¤¹Áí»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬£±²¯3430Ëü¥æ¡¼¥í¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬£±²¯205Ëü¥æ¡¼¥í¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ä¤Ï2230Ëü¥æ¡¼¥í¤À¡£¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¡×¤ÏÆó¶¯¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
