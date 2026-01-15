15Æü¸á¸å2»þ48Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢´ôÉì¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄ¹Ìî¸©¡¢´ôÉì¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3 ÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¤â¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¡¢ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï´ôÉì¸©ÈôÂÍÃÏÊý¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤´¤¯Àõ¤¤¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï5.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÄ¹Ìî»Ô¡¢ÂçÄ®»Ô¡¢Ä¹ÌîÃÓÅÄÄ®¡¢¾¾ÀîÂ¼¡¢¾®ÀîÂ¼¡¢¾¾ËÜ»Ô¡¢°ÂÆÞÌî»Ô¡¢ËãÀÓÂ¼¡¢¤½¤ì¤ËÃÞËÌÂ¼¡¢´ôÉì¸©¤Î¹â»³»Ô¤ÈÈôÂÍ»Ô¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ¦»Ô¡¢°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡¢ÉÙ»Î»Ô¡¢ÀÅ²¬À¶¿å¶è¡¢Æ£»Þ»Ô

ÉÍ¾¾ÉÍÌ¾¶è¡¢ÉÍ¾¾Å·Îµ¶è¡¢ÂÞ°æ»Ô¡¢µÆÀî»Ô¤Ç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û

¢£¿ÌÅÙ3

¢¢Ä¹Ìî¸©

Ä¹Ìî»Ô ÂçÄ®»Ô Ä¹ÌîÃÓÅÄÄ®

¾¾ÀîÂ¼ ¾®ÀîÂ¼ ¾¾ËÜ»Ô

°ÂÆÞÌî»Ô ËãÀÓÂ¼ ÃÞËÌÂ¼

¢¢´ôÉì¸©

¹â»³»Ô ÈôÂÍ»Ô

¢£¿ÌÅÙ2

¢¢Ä¹Ìî¸©

Àé¶Ê»Ô ºä¾ëÄ® ¿®Ç»Ä®

¾åÅÄ»Ô ¿ÛË¬»Ô À¸ºäÂ¼

»³·ÁÂ¼ Ä«ÆüÂ¼ ÌÚÁ¾Ä®

¢¢·²ÇÏ¸©

°ÂÃæ»Ô

¢¢ÉÙ»³¸©

ÉÙ»³»Ô ¾å»ÔÄ® Î©»³Ä®

¢£¿ÌÅÙ1

¢¢Ä¹Ìî¸©

ÃæÌî»Ô ÇòÇÏÂ¼ ¾®ÉÛ»ÜÄ®

»³¥ÎÆâÄ® ÈÓ¹ËÄ® ²¬Ã«»Ô

¾®½ô»Ô ³ýÌî»Ô ±ö¿¬»Ô

º´µ×»Ô Åì¸æ»Ô ¾®³¤Ä®

º´µ×ÊæÄ® ·Ú°æÂôÄ® ¸æÂåÅÄÄ®

Î©²ÊÄ® ÀÄÌÚÂ¼ Ä¹ÏÂÄ®

²¼¿ÛË¬Ä® ÈÓÅÄ»Ô Ã¤ÌîÄ®

Ì§ÎØÄ® ÈÓÅçÄ® Ä¹Ìî¹â¿¹Ä®

Ê¿Ã«Â¼ º¬±©Â¼ ÂÙÉìÂ¼

Âç¼¯Â¼ ¾å¾¾Ä® ÆîÌÚÁ¾Ä®

ÌÚÁÄÂ¼ ²¦ÂìÂ¼ Âç·¬Â¼

¢¢´ôÉì¸©

²¼Ï¤»Ô ÇòÀîÂ¼ ÃæÄÅÀî»Ô

·ÃÆá»Ô

¢¢·²ÇÏ¸©

¹âºê»Ô ½ÂÀî»Ô ÉÙ²¬»Ô

´Å³ÚÄ® ¾ÂÅÄ»Ô ÄÜÎøÂ¼

·²ÇÏ¹â»³Â¼

¢¢ÉÙ»³¸©

³êÀî»Ô ½®¶¶Â¼ ¹â²¬»Ô

É¹¸«»Ô ¾®ÌðÉô»Ô ÆîÅ×»Ô

¼Í¿å»Ô

¢¢ºë¶Ì¸©

·§Ã«»Ô ²Ã¿Ü»Ô ËÜ¾±»Ô

µ×´î»Ô ºë¶ÌÈþÎ¤Ä® ¤µ¤¤¤¿¤ÞÂçµÜ¶è

¤µ¤¤¤¿¤ÞÃæ±û¶è ÌÓÏ¤»³Ä® ÀîÅçÄ®

¢¢¿·³ã¸©

½Ð±ÀºêÄ®

¢¢ÀÐÀî¸©

¼·Èø»Ô ÎØÅç»Ô ±©ºð»Ô

»Ö²ìÄ® ÊõÃ£»Ö¿åÄ® ÃæÇ½ÅÐÄ®

·ê¿åÄ® ¾®¾¾»Ô ²Ã²ì»Ô

¤«¤Û¤¯»Ô

¢¢ÀÅ²¬¸©

°ËÆ¦»Ô °ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô ÉÙ»ÎµÜ»Ô

ÉÙ»Î»Ô ÀÅ²¬À¶¿å¶è Æ£»Þ»Ô

ÉÍ¾¾ÉÍÌ¾¶è ÉÍ¾¾Å·Îµ¶è ÂÞ°æ»Ô

µÆÀî»Ô

¢¢Ê¡°æ¸©

Ê¡°æºä°æ»Ô

¢¢»³Íü¸©

»³ÍüËÌÅÎ»Ô ÉÙ»ÎÀîÄ®

¢¢°¦ÃÎ¸©

¿·¾ë»Ô Ë­º¬Â¼ Ë­ÅÄ»Ô

µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£