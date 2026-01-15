ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬µðÂç²½¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤À¡×¹¹ðÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡HOLLYWOOD¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¡ÖSHOTIME¡×¤Ë
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats¡×¤¬¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈ¯É½¡£
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡ÖHOLLYWOOD¥µ¥¤¥ó¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»³¤è¤êÂç¤¤ÊÂçÃ«Áª¼ê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢»³¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤Ò¤¸¤ò¾è¤»¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖHOLLYWOOD¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡ÖSHOTIME¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ï¡ÖBack to back champion. 4-time MVP. Shohei Ohtani is larger than life.¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤À¡Ë¡×¤ÈµºÜ¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë2Ï¢ÇÆ¡£4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤ÏÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÂ¤ò¾è¤»¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¡¢¤³¤Á¤é¤âµðÂç¤ÊÂçÃ«Áª¼ê¤Î»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£