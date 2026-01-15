NHK¡ØVenue101¡ÙÀçÂæ¸ø±é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¡õÊüÁ÷¤¬·èÄê¡¡ÇµÌÚºä46¡¢HANA¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤¬½Ð±é
¡¡NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¤¬¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØVenue101 EXTRA in ÀçÂæ ¡Á¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯ Ì¤Íè¤Ø¡Á¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¸ø³«¼ýÏ¿¤Ï2·î17Æü¤ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊüÁ÷¤Ï3·î14Æü¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØVenue101 EXTRA in ÀçÂæ ¡Á¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯ Ì¤Íè¤Ø¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢NHK101¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¼Â»Ü¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢Ì¤Á½Í¤ÎºÒ³²¤«¤é°ìÊâ¤º¤ÄÉü¶½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÅìËÌ¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î15Ç¯¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡¢HANA¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤Î3ÁÈ¡£º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MC¤ÏßÀ²ÈÎ´°ì¤ÈÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤òÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø³«¼ýÏ¿¤Î´ÑÍ÷´õË¾¼Ô¤âÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÊç½¸Ãæ¤À¡£
¡Ú¸ø³«¼ýÏ¿Í½Äê¡Û
Æü»þ¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë ¸á¸å6»þ15Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ³«±é¡¿¸á¸å9»þ½ª±éÍ½Äê
²ñ¾ì¡§µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û
ÊüÁ÷Æü¡§3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å11»þ¡Á11»þ45Ê¬
ÊüÁ÷¶É¡§NHKÁí¹ç
