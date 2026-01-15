¡È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡É29ºÐ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÃÓ±ÊÉ´¹ç¡¡Ã»¥Ñ¥ó¡õ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç½Ð±éÈÖÁÈPR¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃÓ±ÊÉ´¹ç¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ã»¥Ñ¥ó¡õ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç½Ð±éÈÖÁÈ¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÊüÁ÷Æü¡¡º£Æü¤ÏG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÊüÁ÷Æü¤Ç¤¹¡ª¡ª¿¼Ìë24:55¡ÁTBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤Ç¤¹¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù·ò¹¯¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈPR¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¡õ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢YouTube¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡õ¤¤¤¤¤Í¤ò¤·¤ÆÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¡https://youtu.be/S3oh6B3P3U8¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡¡³§¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤À¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓ±Ê¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¤ÎÄ¹¿È¡£2023SUPER GT500¤Ë»²Àï¤·¤¿Modulo¡¡Nakajima¡¡Racing¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖModulo¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢15¡Á19Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ödela¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤«¤éTBS¡ÖG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦55¡¢¶âÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦43¡Ë¤ÇÌÚÍËÆü¤Î·ò¹¯¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢½ñÆ»¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¡¦ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë66¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB82¡¦W58¡¦H90¡£