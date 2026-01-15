「ＬＧ杯」決勝三番勝負の第３局に臨む一力遼棋聖（１５日午前、ソウルの国立中央博物館で）＝若杉和希撮影

　囲碁の国際棋戦「ＬＧ杯」の決勝三番勝負第３局が１５日、ソウルで行われ、日本の一力遼棋聖（２８）が韓国の申旻筇（シンミンジュン）九段（２７）に敗れ、シリーズ１勝２敗で敗退した。