Æü·ÐÊ¿¶Ñ½ªÃÍ¡¢£´Æü¤Ö¤êÃÍ²¼¤¬¤ê£²£³£°±ß°Â¤Î£µËü£´£±£±£°±ß¡ÄÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÏÌÃÊÁ¤Î£·³ä¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê
¡¡£±£µÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£²£³£°±ß£·£³Á¬¡Ê£°¡¦£´£²¡ó¡Ë°Â¤Î£µËü£´£±£±£°±ß£µ£°Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ÉÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¤È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î£³±Ä¶ÈÆü¤Ç·×£³£²£°£°±ßÄ¶¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ëÇä¤êÃíÊ¸¤â½Ð¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®Çä¶È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î´ë¶È¤Ï·è»»È¯É½¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¤ÏÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ÏÌó£·³ä¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤Ï£²£´¡¦£¸£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¦£¶£¸¡ó¡Ë¹â¤¤£³£¶£¶£¸¡¦£¹£¸¤Ç£³ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£