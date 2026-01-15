Âçµù¤Ê¤Î¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡ÙÃø¼Ô¤¬¸ì¤ëµù¶È¤Î¸½¾õ
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü11»þ30Ê¬～15»þ¡Ë¡¢1·î15Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¦¿å»ºÉôÄ¹¤ÎÀîËÜÂç¸ã¤¬½Ð±é¡£Àè·îÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¹ñ»º¤Îµû¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤«²òÀâ¤·¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö»þ»öÄÌ¿®¤Ë¿å»ºÉô¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÀîËÜÂç¸ã¡Ö¡ÊÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤Ï¡ËÄÁ¤·¤¯¿å»ºÀìÌç¤ÎÉô½ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤ÐË½§»Ô¾ì¤Îµû¤Î¾ðÊó¡¢¼çÍ×¤Êµù¹Á¤Î¿åÍÈ¤²¾ðÊó¤Ê¤ó¤«¤òÁáÄ«¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤É¤³¤ËÁ÷¤Ã¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÀîËÜ¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢Ë½§¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¡Ø¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡Ù¤Ç5²¯±ß¤Î¥Þ¥°¥í¤òÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¥¤ê¤ò¤¹¤ë²·¡Ê¤ª¤í¤·¡Ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£²·²ñ¼Ò¤ÏÅöÆü¡¢¤É¤³¤Ç¤É¤ó¤Êµû¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Â¿¤¤¤Î¤«¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¼¡¤ÎÆü¤Î¼è°ú¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£µù¹Á¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Á¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óµû¤¬¤È¤ì¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ê¤É¤Ø½Ð²Ù¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×
ÂçÃÝ¡ÖËÌ³¤Æ»¤Çµû¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ì¤¿¤¾¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤È¡×
ÀÄÌÚÍý¡ÖÂç¼ê¤ÎÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¿å»ºÉô¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ»þ»öÄÌ¿®¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ç¡£¤½¤³¤È»þ»öÄÌ¿®¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤·¡¢Âç¸µ¤ÏÆ±¤¸²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¤ÏÆ±ÌÁÄÌ¿®¤È¤¤¤Ã¤Æ¡£Àï¸å¤¹¤°¤«¤é¿å»ºÉô¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÀîËÜ¡Ö³ä¤ÈÁá¤á¤Ë¡£1950Ç¯¾¯¤·²á¤®¤°¤é¤¤¤«¤é¡£µû¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ç¤È¤ì¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤ò»þ»öÄÌ¿®¿å»ºÉô¤Ç¡¢ÃÛÃÏ¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÂçÃÝ¡Ö¸æËÜ¡Ê¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ë¤ÎÂÓ¤Ë¤Ï¡ÈºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤Îµû¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Èµ¿ÌäÉä¤Î¤Ä¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÀîËÜ¡Ö²æ¡¹¡¢¹ñ»º¤Îµû¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²óÅ¾¼÷»Ê¤ä¡¢¤Û¤«¤Î³°¿©¤Ê¤É¡£¥¹ー¥Ñー¤Îµû¤Ê¤ó¤«¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¸¶»ºÃÏ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤É¤³»º¤«¤ï¤«¤é¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¡¢¥¢¥¸¤Î¤Ò¤é¤¤Ê¤ó¤«¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤«¤Ê¤êÍ¢Æþ¶È¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÄÌÚ¡ÖÀîËÜ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢1960Ç¯Âå¤°¤é¤¤¤ËÆüËÜ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤Ü100%¹ñ»º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ï50%¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
ÀîËÜ¡ÖºÇ¿·¤À¤È52%¤Ç¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤ÏÍ¢Æþ¶È¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Çµû¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤ò³°¹ñ»º¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
ÀîËÜ¡Ö¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤È¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ï¿Í¤¬¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µû¤â¸¶Â§Åª¤Ë¤Ï¿Í¤¬¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÍ¢Æþ¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Íµ¤¤Îµû¤¬ÊÐ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤µû¤Ï¡¢¤È¤ì¤Æ¤â¿©ÍÑ¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Í¤¬¿©¤Ù¤ëÎ®ÄÌ¤Ë¾è¤é¤º¡¢µù¶È¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×
ÀÄÌÚ¡ÖÇÀ¶È¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¾¯¤·¶Ê¤¬¤Ã¤¿¥¥å¥¦¥ê¤ä¡¢½ý¤¬¤¢¤ë¡¢Âç¤¤¹¤®¤ë¡¢¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡£Ì£¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËÎ®ÄÌ¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£µû¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÀîËÜ¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É½»æ¡Ê¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾®µû¤¬Â¿¤¯¤È¤ì¤ë¤È¡Ø¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Î®ÄÌ¤µ¤»¤è¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÀ»ºÊª¤ÈÎ®ÄÌ¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ç¤¹¡×
ÀîËÜ¤ÏÎ®ÄÌ¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¸½¾õ¤Î²þÁ±ÊýË¡¤â¸ì¤Ã¤¿¡£