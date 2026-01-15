¡Úµð¿Í¡ÛÃæÆîÊÆ¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤Ø¤Î»ØÆ³¼ÔÇÉ¸¯½ªÎ»¡¡ÊÒ²¬ÊÝ¹¬»á¡¢²®ÌîÃé´²»á¤é¤¬°ÛÊ¸²½¸òÎ®
¡¡µð¿Í¤Ï£µÆü¡¢£Ê£É£Ã£ÁÏ¢·È¶¨Äê¤Çµð¿Í¤«¤é¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£Õ£±£µ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ÎÊÒ²¬ÊÝ¹¬´ÆÆÄ¡¢²®ÌîÃé´²¥³¡¼¥Á¡¢µð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ÎÅÄÃæÈþ±©³°Ìî¼ê¡¢À¶¿åÈþÍ¤Åê¼ê¤Î£´¿Í¤¬Á´£¹Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢£±£´Æü¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¶µ¼¼¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï£µ¡Á£²£°ºÐÁ°¸å¤ÎÃË½÷¡¢±ä¤ÙÌó£²£µ£°¿Í¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö£Ê£É£Ã£Á³¤³°¶¨ÎÏÂâ°÷¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç¤Ì³¤â¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢£Ê£É£Ã£Á³¤³°¶¨ÎÏÂâ°÷¤Î¾®Àô¤Ï¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ÛÊ¸²½¤ÈÆüËÜ¤È°Û¤Ê¤ëÌîµå¤Ë¿¨¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿£¹Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£