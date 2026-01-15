¤¢¤Î¥×¥ê¥ó¤Î¥Þ¡¼¥í¥¦¤Î±£¤ìÌ¾ÉÊ¡ªÇ»¸ü¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤ËÓ¹¤ë¡Ø¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ù
ÎÁÍý¤È¿©¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢»£±Æ¤ä¼èºà¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°¦ÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¼êÅÚ»º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡ÙÊÔ½¸¤Ê¤ó¡£ÊÔ½¸Îò26Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÎÁÍý°Ê³°¤ËÀ¸³è¾ðÊó¡¢Î¹¤äÈþÍÆ¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯Ã´Åö¡£»£±Æ¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¾ï¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ê¥ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¿ÀÆàÀî¤Î¡ÖMARLOWE¡Ê¥Þ¡¼¥í¥¦¡Ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥±¡¼¥¤âÀäÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤¬¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÂ¾¤Î¥±¡¼¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÇ»¸ü¤µ¤È¤³¤¯¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¡£
¤Û¤Ü¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¦¤Û¤É¤ÎÇ»¸ü¤µ¡£
¥Þ¡¼¥í¥¦¡¦¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¿1ËÜ3294±ß
¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ½Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È630g¡ª¡¡»ý¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÇ»¸ü¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤É¤Ã¤·¤ê´¶¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢É¡¤ËÈ´¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¸åÌ£¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò»È¤¤¡¢»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥º¤Ï¹âÇ®²ÃÇ®½èÍý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¤«¤¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡¢¤³¤³¤â¿ä¤»¤ë¡ª
¡ü¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼
¥Þ¡¼¥í¥¦¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢¾®ÇþÊ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤è¤ê¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥±¡¼¥¤òÃµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª
¥Þ¡¼¥í¥¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÃËÀ¤¬ÍÕ´¬¤¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥±¡¼¥¤ÎÈ¢¤Ë¤â¡£¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂ£¤êÊª¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤ÎÄ¡¡¡No.100
¥Þ¡¼¥í¥¦¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×3294±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡ÚÆü¤â¤Á¡§½Ð²ÙÆü¤ò´Þ¤á¤ÆÎäÂ¢¤Ç7Æü´Ö¡Û¡¿¤ª¤¹¤¹¤á¥·¡¼¥ó¡¦¼êÅÚ»º¤äÂ£ÅúÉÊ¡¢¤ªÃã²ñ¡¢ÍèµÒ»þ¤Î¤ªÃãÀÁ¤±¤Ë
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¼è¤ê´ó¤»²Ä¡¢Á÷ÎÁÊÌ¡£
SHOP¡¡DATA
¥Þ¡¼¥í¥¦½©Ã«ËÜÅ¹
¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô½©Ã«3-6-27
TEL¡§046-884-4383
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20¡§00¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë¡¡¶âÍËÄêµÙ
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸netÊÔ½¸Éô¡¦¤Ê¤ó
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤°û¤à¤Î¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤¬¹¥¤¡£ºÇ¶á¡¢±à·Ý¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤À¤é¤±¤Ë¡£¤¦¤µ¤®Àê¤¤¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ±ºÂ¤â¤·¤·ºÂ¡£