¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú±Ñ¹ñ¡Û
¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë16:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡1.1%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡-0.5%¡¡Á°²ó¡¡-0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
À½Â¤¶ÈÀ¸»º¹â¡Ê11·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.4%¡¡Á°²ó¡¡-0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê11·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡-203.0²¯¥Ý¥ó¥É¡¡Á°²ó¡¡-225.42²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê¾¦ÉÊËÇ°×¼ý»Ù)¡¡
Í½ÁÛ¡¡-26.0²¯¥Ý¥ó¥É¡¡Á°²ó¡¡-48.24²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊËÇ°×¼ý»Ù)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥Ä²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1.5%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥Õ¥é¥ó¥¹¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê³ÎÊó¡Ë¡Ê12·î¡Ë16:45
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.8%¡¡Á°²ó¡¡0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë19:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.8%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡2.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê11·î¡Ë19:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡184.0²¯¥æー¥í¡Êµ¨Ä´Á°)¡¡
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡140.0²¯¥æー¥í¡Êµ¨Ä´ºÑ)
¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ë¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë21:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡1.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
À½Â¤¶ÈÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡-1.1%¡¡Á°²ó¡¡-1.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
²·ÇäÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë22:30¡¡
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë22:30¡¡
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡21.5Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡20.8Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/28 - 01/03¡Ë
Í½ÁÛ¡¡189.8Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡191.4Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)
¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡1.0¡¡Á°²ó¡¡-3.9
¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä·Ê¶·»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡-3.0¡¡Á°²ó¡¡-8.8¡Ê-10.2¤«¤é½¤Àµ¡Ë
ÂÐÊÆ¾Ú·ôÅê»ñ¡Ê11·î¡Ë16Æü6:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡175.0²¯¥É¥ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
