¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
18:00¡¡ECB·ÐºÑÊó¹ð
¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢²¤½£µÄ²ñ·ÐºÑÄÌ²ß°Ñ°÷²ñ¡ÊECON¡Ë½ÐÀÊ
19:30¡¡¥Ñ¥Í¥Ã¥¿°ËÃæ¶äÁíºÛ¡¢¹Ö±é
22:30¡¡¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢CNBC½Ð±é
22:35¡¡¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
23:15¡¡¥ÐーFRBÍý»ö¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
16Æü
2:40¡¡¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢²ñµÄ½ÐÀÊ
3:30¡¡¥·¥å¥ß¥Ã¥É¡¦¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤È¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¡¢²ñÃÌ
ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
