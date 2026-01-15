timelesz¶¶ËÜ¾À¸¤µ¤ó¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈCM½Ð±é¡ª¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤Ëºî¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥éÎÁÍý¤ò¼êºÝ¤è¤¯Ä´Íý¤¹¤ë»Ñ¤â
timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤µ¤ó¤¬¡¢¿¹±ÊÆý¶È¤Î¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¿·¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤â¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ë¥¯Ì£¡×¤È¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿¿©´¶¡×¤ÇËèÆü¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶¶ËÜ¾À¸¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¡ª
¤³¤Î¤Û¤É¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤Ëºî¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥éÎÁÍý¤ò¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÄ´Íý¡£¼êºÝ¤è¤¯ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¿·Á¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤ä²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ëÆü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¡£Æ°²è¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¿©Âî¤¬¤Ñ¤Ã¤È²Ú¤ä¤°¥ì¥·¥Ô¤ò¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë¿©Âî¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×¤ò¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¡¢ÎÁÍýÃæ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£