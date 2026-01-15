ÊÆ¤Ç¤Þ¤¿ICEÁÜºº´±¤Ë¤è¤ë½Æ·â¡¡¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¡¡ÄÉÀ×¤·¤¿ÁÜºº´±¤òÁÜººÂÐ¾Ý¼Ô¤é3¿Í¤¬¥·¥ç¥Ù¥ë¤È¤Û¤¦¤¤ÎÊÁ¤Ç½±¤¦
¥¢¥á¥ê¥«ÃæÀ¾Éô¡¦¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç¡¢°ÜÌ±Åö¶É¤¬ÁÜººÃæ¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤¹¤ë°ÜÌ±¤ÎÃËÀ¤ò½Æ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÀè½µ¡¢°ÜÌ±Åö¶É¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò¼Í»¦¤·¤¿¾ì½ê¤ÎÉÕ¶á¤Ç¡¢°ì»þ¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç14ÆüÌë¡¢°ÜÌ±Åö¶É¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤ÎÃËÀ¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤òÄä»ß¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬ÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¡£ÄÉÀ×¤·¤¿ÁÜºº´±¤È¤â¤ß¤¢¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Âð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢3¿Í¤Ç¥·¥ç¥Ù¥ë¤È¤Û¤¦¤¤ÎÊÁ¤ÇÁÜºº´±¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁÜºº´±¤Ï½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢Åö½éÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÂ¤ò·â¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Éé½ý¤·¤¿¿ÍÊª¤ÈÁÜºº´±¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÅÓÃæ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¶É¤Ï¡¢Åö½éÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¡¢7Æü¤ËÅö¶É¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷À¤ò¼Í»¦¤·¤¿¾ì½ê¤«¤é7¥¥í¤Û¤ÉËÌ¤Ç¡¢°ìÂÓ¤Ç¤Ï¹³µÄ¤¹¤ë¿Í¤é¤Ç°ì»þ¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌë¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Î¥¦¥©¥ë¥ÄÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö°ÜÌ±Åö¶É¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Ï¤à¤·¤í¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê»ÄµÔ¹Ô°Ù¤À¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¡£½£¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Í¥½¥¿½£¡¡¥¦¥©¥ë¥ÄÃÎ»ö
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤Îº®Íð¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î³¹¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëË½ÎÏ¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎË¾¤à¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¼¹â¤Ë¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¡¢¤Ç¤âÊ¿ÏÂÅª¤Ë¹³µÄ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀêÎÎ¤ò½ª¤¨¤Ê¤µ¤¤¡£¤â¤¦½½Ê¬¤À¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£