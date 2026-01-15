»ûÅÄÀÅ»²±¡µÄ°÷¤¬¼«Ì±²ñÇÉÆþ¤ê¤Ø¡¡Í¿ÅÞ²áÈ¾¿ô¤Þ¤Ç5µÄÀÊ¤Ë
¡¡»ûÅÄÀÅ»²±¡µÄ°÷¡Ê50¡Ë¡áÌµ½êÂ°¡¢½©ÅÄÁªµó¶è¡á¤Ï¡¢»²±¡¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¡¢¼þÊÕ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÆþÅÞ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤¬15Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ûÅÄ»á¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍ¿ÅÞ²ñÇÉ¤Ï·×120µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤Þ¤Ç5µÄÀÊ¡£
¡¡¼«Ì±²ñÇÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å»ë¤¹¤ë½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£¼þÊÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±µÄ°÷¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¤Ï¹ñ²ñ¤Ç½½Ê¬¤Ê¼ÁÌä»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤â¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ»á¤Ï2019Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2´üÌÜ¡£