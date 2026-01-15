µÆÃÓ»ö·ïºÆ¿³µá¤á½ðÌ¾Äó½Ð¡¡¸µ´µ¼Ô¡ÖºÇ¸å¤Î»³¡×¡¢·§ËÜ
¡¡¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬³ÖÎ¥Àè¤ÎÆÃÊÌË¡Äî¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢1962Ç¯¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤ÎÂè4¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Î·èÄê¤¬28Æü¤Ë½Ð¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤È»Ù±ç¼Ô¤é¤¬15Æü¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤ËºÆ¿³³«»Ï¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾Ìó3ÀéÉ®¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£2000Ç¯¤«¤é¤ÎÎß·×¤ÏÌó6Ëü3ÀéÉ®¡£¸µ´µ¼Ô¤Ï¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÌäÂê¤Î¡Ö»ÊË¡¤Ç±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ºÇ¸å¤Î»³¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç½¸¤á¤¿½ðÌ¾Ìó6800É®¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¸µ´µ¼ÔÃ¨»³·®¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¡á¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô¡á¤Ï½¸²ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎË¡ÄîÆ®Áè¤Ç³ÖÎ¥À¯ºö¤Î²á¤Á¤òÇ§¤á¤ëÈ½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÊÐ¸«º¹ÊÌ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÌäÂê¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£