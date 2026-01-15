ÈÓÅÄÅ¯Ìé»á¡¡¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â´ü¤ÎÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤¿1ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¡ÖËÍ¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â´ü¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¢ÈÓÅÄÅ¯Ìé»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¦²¬ºê°ê»á¡Ê64¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Ë½Ð±é¡£ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿1ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤Î¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â´ü¡¢ÌîÂ¼IDÌîµå¤Î¿½¤·»Ò¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡²¬ºê»á¤Ïµð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÈÓÅÄ»á¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡È¤¤¤ä¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öµð¿Í¤Ë¤Ï1ÈÖ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¿Î»Ö¡ÊÉÒµ×¡Ë°ÊÍè¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Î1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï¾¾ËÜ¶©»Ë¤µ¤ó°ÊÍè¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öºå¿À¤Ï¶áËÜ¡Ê¸÷»Ê¡Ë¤¬1ÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÈÓÅÄ»á¤Ë¤Ï·ä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÓÅÄ»á¤Ï¡Ö·ä¤¬¤¢¤ë¤ÈÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÊÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î¡ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÝ¤Ë½Ð¤ë¡¢Áªµå´ã¤¬¤¤¤¤¡¢Â¤¬Â®¤¤¡¢¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÁªµå´ã¤¬Æñ¤·¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÁªµå´ã¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ°ì»þ´ü¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÛµå¤òÊÙ¶¯¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î¡ÊÇÛµå¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¸«¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¬ºê»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¤Û¤á¸ÀÍÕ¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£