¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡ÙÇ¯Ëö6»þ´ÖSP¡¢TVer¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤¬¶Ã°Û¤ÎÎß·×529Ëü²óÆÍÇË¡ª

2025Ç¯12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢TVer¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é2½µ´Ö¤Ç3¥¿¥¤¥È¥ëÎß·×529Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£(ÇÛ¿®¿ô¡§5,294,592¡¿TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡¢´ü´Ö¡§12¡¿30¡Á1¡¿12)
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¿Íµ¤4´ë²è¡Ö±¿Æ°¿À·Ð°¤¤·Ý¿Í¡×¡¢¡ÖºÐËö¡ª²ÈÅÅ·Ý¿Í¡×¡¢¡Ö¤µ¤ó¤ÞvsÇä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡×¡¢¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯Âç¾Þ2025¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
14Ì¾¤¬»²Àï¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¿·ºî110Ï¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±¿Æ°¿À·Ð°¤¤·Ý¿Í¡×¡£Å·³¤Í´´õ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖºÐËö¡ª²ÈÅÅ·Ý¿Í¡×¡£¥«¥«¥í¥Ë¡¦·ªÃ«¤¬¼ýÏ¿Ãæ¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¤µ¤ó¤ÞvsÇä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡×¡£¹ë²Ú20Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯Âç¾Þ2025¡×¡£
TVer¤Ç¤Ï3¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¡Ö±¿Æ°¿À·Ð°¤¤·Ý¿Í¡Ê2025¡Ë¡ãÇ¯ËöSP¡ä¡×¡¢¡Ö¤µ¤ó¤ÞvsÇä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡õºÐËö¡ª²ÈÅÅ·Ý¿Í¡Ê2025¡Ë¡ãÇ¯ËöSP¡ä¡×¡¢¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯Âç¾Þ2025¡×¤¬1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡1·î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù2026Ç¯1·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ä¡£
¡Ö°ìÅÙ¤Ï·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÀÄÅç¡¦¤¢¤Ö·º»ö¡¦»³¤µ¤óµ¤Ê¬¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾®¿ù¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö·º»öÆ´¤ì·Ý¿Í¡×¡Ê1·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
À¤³¦Ãæ¤ËÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤ÎÂåÉ½ºî¡ØNARUTO¡Ù¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡ÖNARUTOÂç¹¥¤·Ý¿Í¡×¡Ê1·î22ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê²¦¼Ô¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÎ©¤Á¥È¡¼¡¼¥¯¡×¡Ê1·î29ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤´ë²è¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£