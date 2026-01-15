¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢Î¾ÍÑ¥Üー¥ë¡ÖGAMETIME¡×¤òÈ¯Çä
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï1·î15Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÎ¾Êý¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¥ì¥¶ー¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡ÖGAMETIME¡×¤ò¡¢1·î16Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶¥µ»ÍÑÉÊ¤ò¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖGAMETIME¡×¤Ï¡¢¥×¥ìー´Ä¶¤ò¸ÂÄê¤»¤º¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¥³ー¥È¤È¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ä¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥³ー¥È¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥×¥ìー¥äー¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¡¢Îý½¬´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÀÇ½¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ä¥·¥åー¥È¥¿¥Ã¥Á¡¢¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë´¶¿¨¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤Î¹Å¤µ¤äÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÑµ×À¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖGAMETIME¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Û¤Ê¤ë»ÈÍÑ´Ä¶¤òÁÛÄê¤·¡¢¥«¥ÐーÁÇºà¤ÈÆâÉô¹½Â¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀß·×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¾õ¤ÎÎ¢ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥×¥ìー¤¹¤ë´Ä¶¤òÌä¤ï¤º¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²°Æâ³°¤¤¤º¤ì¤Î¥³ー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖGAMETIME BROWN¡Ê¥²ー¥à¥¿¥¤¥à ¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡×¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï7¹æµå¡£ÁÇºà¤Ï¹çÀ®Èé³×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÉÊÈÖ¤Ï¡Ö77-359Z¡×¡£²Á³Ê¤Ï5390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤Ï1·î16Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¼è°·Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥¢ÍÑ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤È¥Üー¥ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1µå¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë·Á¤À¡£