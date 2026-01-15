¡ãÆ°°Õ³ô¡¦£±£µÆü¡ä¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á¥Þ¥Ëー¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥Ã¥×¡¢¥¸ー¥Ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¡¡¥Þ¥Ëー<7730.T>¡áÂçÉý¹â¤Ç£´Ï¢Æ¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£¸·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£¹～£±£±·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²¡¥£³¡óÁý¤Î£·£¸²¯£²£¸£°£°Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±£±£¶¡¥£¹¡óÁý¤Î£²£¶²¯£¸£¶£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ð¾ïÍø±×¤ÎÃæ´Ö´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó£¶£µ¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñµ¬À©Åö¶É¤Ë¤è¤ëºòÇ¯£±£°·î¤ÎÌô»ö¾µÇ§¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥Þ¥Ëー¥À¥¤¥ä¥Ðー¡×¤ÎÈÎÇä¤òºÆ³«¤·¡¢Ãæ¹ñ¥Ç¥ó¥¿¥ë´ØÏ¢¤Î¶ÈÀÓ¤¬²óÉü¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±¼Ò¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¸þ¤±´ã²Ê¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÀ¸»º»Ò²ñ¼Ò¤òº£Ç¯£´·î¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÎÌ»º³«»Ï¤Ï£²£¸Ç¯£³·î¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à<336A.T>¡áÊª¿§¤ÎÌ·Àè¸þ¤«¤¤¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ»Ò²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥Îー¥¹¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹âÀºÅÙ£³¼¡¸µÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤¬¡¢£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ<7270.T>¤ÎËÌÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¿··¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áí·×£³£·¼Ö¼ï¡¢£¶¤Ä¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Ø¥Çー¥¿¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸ー¥Ç¥Ã¥×¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹<5885.T>¡áµÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£´Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£µ·î´üÂè£²»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£¶～£±£±·î¡Ë¤ÎÃ±ÆÈ·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£³¡¥£±¡óÁý¤Î£¶²¯£±£³£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î£¹²¯£³£´£°£°Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï£¶£µ¡¥£¶¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÆ±£²£²¡¥£¸¡ó¸º¤Î£³£°²¯£¸£³£°£°Ëü±ß¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÀ½Â¤¶È¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É°ìÉô¤Î¸ÜµÒ¤Ç°Õ»×·èÄê¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤«¤é¸º¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÃæ¾®·¿°Æ·ï¤Î¼ûÍ×¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¡£¥»ー¥ë¥¹¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÍø±×Î¨¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè·×²è¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼¿åÆ»´ØÏ¢¡á°ìÀÆËªµ¯¡£ÂçÀ¹¹©¶È<1844.T>¡¢¥¤¥Èー¥èー¥®¥çー<5287.T>¡¢Æü¿å¥³¥ó<261A.T>¤Ê¤É²¼¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÌÃÊÁ¤¬°ìÀÆ¤ËÇã¤ï¤ìµÞÆ¤ò±é¤¸¤¿¡£º£·î£²£³Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡²ò»¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁíÁªµó¤ËÈ¼¤¤¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×¤ÏÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ëÆâ¼û¿¶¶½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¹ñºö¤È¤·¤ÆµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å²¼¿åÆ»¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤Ø¤Î»×ÏÇ¤¬´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤Î£±·î²¼½Ü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¿·³ã»ÔÅì¶è¤Î»ÔÆ»¤ÇÄ¾·Â£µ¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖÆ»Ï©´ÙË×¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤Æ¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºöÂÐ±þ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬µðÂçÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¡¢ºÒ³²ÂÐ±þµòÅÀ¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×»ÜÀß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿åÆ»´É¤ÎÂÑ¿Ì´ð½à¤ò¸½¹Ô¤è¤ê¸·¤·¤¯¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÆ°¤¤â²Ã¤ï¤ê¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤âÅê»ñ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²ÁÅª¤Ë¤ÏÄ´À°½½Ê¬¤ÊÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î½éÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ã»´ü»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Å£Ò£Æ<3168.T>¡áÊª¿§¿Íµ¤½¸Ãæ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ¼¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¤Î²ó¼ý¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¶ÈÀÓ¤ÏÊÆ»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥´¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¶ÈÀÓ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¼»Ô¶·¤Î¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ¤È¤â¤ËºÎ»»¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¼ý±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£´Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£¶Ç¯£¸·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£µÇ¯£¹～£±£±·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬£·²¯£³£·£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¼ÂÀÓ¤Ï£±£´£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÈµÞ³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´üÍ½ÁÛ¤Î£·²¯£´£´£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£¶¡¥£´ÇÜ¡Ë¤Ë¤Û¤ÜÅþÃ£¤¹¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¡¢¾åÃÍ¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÅê»ñ»ñ¶â¤¬°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤à³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£Â£Å£Ê£Á<5574.T>¡áµÞÈ¿È¯¤Ç°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£ÆÈ¼«¤Î£Á£É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê£Ä£Ø¡ËÆ³Æþ»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼çÎÏ¤È¤·¡¢£Á£É¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Í»¹ç¤ò¼¡¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ·¹Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£´Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£¶Ç¯£¸·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£µÇ¯£¹～£±£±·î¡Ë·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£µ£¶¡óÁý¤Î£±£±²¯£¹£¸£°£°Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±£²¡¥£³ÇÜ¤È¤Ê¤ë£²²¯£±£¹£°£°Ëü±ß¤ÈÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë·Á¤ÇÅê»ñ»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÂè£±»ÍÈ¾´ü»þÅÀ¤ÇÂÐÄÌ´ü¿ÊÄ½Î¨¤¬Ìó£´£´¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áý³Û½¤Àµ¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
