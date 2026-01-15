¡Ö¤É¤ó¤Ê¥»¥ó¥¹¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È¹¥É¾¤ÎÉÙ»³¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤ÎÇä¾å½ç°Ì¤¬È½ÌÀ! 3°Ì¤ÏÃæÅçÍµ´õ¡¢2°Ì¤ÏÉÛ»ÜÃ«æÆ
¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï15Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ª¤è¤Ó2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°X(@katallertoyama)¤Ç15Æü»þÅÀ¤Î¾å°Ì10Áª¼ê¤ò¸øÉ½¡£1°Ì¤Ï25ÈÖ¤«¤é7ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î19ºÐMFµµÅÄÊâÌ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Ï28ÈÖ¤ÎMFÉÛ»ÜÃ«æÆ(¢«Ä®ÅÄ/´°Á´°ÜÀÒ)¡¢3°Ì¤Ï30ÈÖ¤ÎFWÃæÅçÍµ´õ(¢«Ä®ÅÄ/¿·²ÃÆþ)¡£Â³¤¤¤Æ9ÈÖ¤ÎFWµÈÊ¿Íã¤¬4°Ì¡¢11ÈÖ¤ÎFW¾®Àî·Ä¼£Ï¯¤¬5°Ì¡¢6ÈÖ¤ÎMFÀ¥ÎÉ½ÓÂÀ¤¬6°Ì¡¢17ÈÖ¤ÎMFÅòÇ·Á°¶©±û(¢«ÅìÍÎÂç/¿·²ÃÆþ)¤¬7°Ì¡¢39ÈÖ¤ÎFW¸ÅÀî¿¿¿Í(¢«ÅìµþV/´°Á´°ÜÀÒ)¤¬8°Ì¡¢1ÈÖ¤ÎGKÊ¿Èø½Ùµ±¤¬9°Ì¡¢15ÈÖ¤ÎFWÄÚ°æÀ¶»ÖÏº(¢«ÆÁÅç/´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)¤¬10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤òÁÏ¶ÈÃÏ¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¤¬°ú¤Â³¤Ã´Åö¡£º£²ó¤Ï¡ÖÉÙ»³¤òÇØÉé¤¨¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÎ©»³Ï¢Êö¡×¤ò¥«¥¿¡¼¥ì¥Ö¥ë¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥¿¡¼¥ì¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢»°¤Ä¤ÎÀÄ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿¼¤¤¿§Ä´¡£¶»¸µ¤òÁö¤ë¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢Î©»³Ï¢Êö¤ÎÎÇÀþ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ù¤Ð¡¢ÍºÂç¤ÊÎ©»³¤¬¤½¤³¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀÄ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¼º¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÏÇÛ¿§¤Î½ç¤òÊÑ¤¨¡¢¤É¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡ØÉÙ»³¤ÎÀÄ¡Ù¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤É¤ó¤ÊÃÏ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤ÉÙ»³¤Î¾ÝÄ§¿§¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Áª¼ê¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉÙ»³¡È¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°X¤Ç¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ç1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¤¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸Ø¤é¤·¤¤¡×
¡ÖÃÏ¸µÁ´¿ä¤·´¶¤¬ºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤¤Î¤À¡×
¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ëÍèÇ¯¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤¬Í¥¾¡!¡×
¡Ö¤¤¤ä¥Ð¥«¤«¤Ã¤±¤§¤Ê¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¤É¤ó¤Ê¥»¥ó¥¹¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡×
¡ÖThis is ÉÙ»³¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥É¤ò¾úÀ®¤¹¤ë´ÑÅÀ¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó!¡×
¡Ö¥«¥¿¡¼¥ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥æ¥Ë¤â¡£¥¯¥é¥Ö¤â¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤80-90Ç¯Âå´¶¡×
¡ÖÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î¥æ¥Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×
¡¡¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÂè°ìÃÆ¼õÃíÊ¬¤ÏÂ¨´°¡£ÂèÆóÃÆ¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¤«¤é2026Ç¯2·î9Æü(²Ð)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
